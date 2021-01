Bad Laerer Kita St. Marien will in gut einem Jahr umziehen

Wegen Corona in kleinem Rahmen: Für den Neubau der Kita St. Marien griffen der kleine Oskar und Kita-Leiterin Elke Metten zu Schäufelchen und Spaten.

Petra Ropers

Bad Laer. In einem Jahr sollen an beiden Standorten der Kindertagesstätte St. Marien in Bad Laer die Umzugskisten gepackt werden. Am vergangenen Freitag erfolgte der erste Spatenstich für den lang ersehnten Neubau an der Iburger Straße/Ecke Prozessionsweg.

„Wir sind froh, dass wir endlich loslegen können“, sprach Bürgermeister Tobias Avermann wohl allen Beteiligten aus dem Herzen. Rund 4,2 Millionen Euro kostet der Neubau nach Plänen des Hilteraner Architekturbüros Ahrens + Pörtner. Als