Hier soll bald gebaut werden: Die Mitglieder des Ausschusses für Planen und Feuerwehr gaben am Mittwochabend grünes Licht für die nächsten Schritte.

Alexander Heim

Bad Laer. Wie schnell die Häuslebauer ihre Eigenheime am geplanten Neubaugebiet „Östlich Westerwieder Weg“ in Bad Laer errichten können? Geht es nach den Mitgliedern des Planungs-Ausschusses, dann so rasch wie möglich. Jetzt wurde der Bebauungsplan aufgestellt. Den eigentlich nur noch Kaiser Karl der Große oder Feldherr Publius Quinctilius Varus torpedieren könnten.