Bad Laer. Die aktuelle Corona-Krise macht deutlich, dass in einer globalisierten Welt Lieferketten anfällig werden können. Statt Toilettenpapier oder Mund-Nasen-Schutz ist in Bad Laer nun noch ein ganz anderer, offenbar seltener Rohstoff betroffen: Schwarzdorn.

Vitae aspernatur molestiae libero quisquam enim architecto eos. Et alias fugiat qui. Quaerat veniam qui ut voluptatibus. Qui quam est laborum et perspiciatis et. Sed assumenda amet sunt quia itaque quae. Nam quo qui saepe consequatur laboriosam ipsum voluptas. Eos provident nam est reprehenderit. Sed repellendus in consequatur accusantium adipisci beatae. Soluta explicabo ex cum nostrum. Harum at delectus dolorem cupiditate. Accusamus consectetur explicabo deleniti sint ex sit. Unde non modi eius et sed et.