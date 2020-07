Heideweg hier, Heidering dort – doch die dritte Straße war bisher ebenso unbenannt wie unbekannt. Wenn der Rat am Dienstag ebenfalls grünes Licht gibt, verläuft hier ab sofort ganz offiziell die Straße "Vor dem Venne".

Alexander Heim

Bad Laer. Die irische Pop-Band U2 hatte bereits 1987 einen Song geschrieben, der wie für Bad Laer gemacht zu sein schien. Der Titel „Where the Streets Have no Name“ wurde zu einem Erfolgshit. In Bad Laer trägt der seit Kurzem nicht mehr. Denn selbst „Die Straße ohne Namen“ kann fortan benannt werden.