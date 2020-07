Für eine komplette Abkehr von den Straßenausbau-Gebühren hat man sich – zumindest im Bauausschuss – noch nicht entschieden. Doch wenn der Rat zustimmt, könnten die jeweilige Höhe zumindest milder ausfallen als bisher.

Alexander Heim

Bad Laer. Als Corona die Welt noch nicht in Atem hielt, waren Straßenausbaubeiträge in vielen Kommunen eines der Reizthemen schlechthin. In Bad Laer ist die bestehende Satzung in die Jahre gekommen. Deshalb sieht man seitens der Verwaltung Handlungsbedarf. Es könnte günstiger für Hauseigentümer werden.