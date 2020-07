Bad Laer. Die schlechte Nachricht: Das traditionelle Fackelfest am Glockensee in Bad Laer findet in diesem Jahr wegen des Coronavirus nicht statt. Die gute: Es gibt einen Ersatz.

