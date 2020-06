Bad Laer. Holz und warme, gedeckte Farben schaffen ein angenehmes Ambiente. Dazu eine Speisekarte mit leichtem Südtiroler Einschlag. Ab Samstag, 27. Juni, öffnet die Gaststätte „Auf Blombergs Höhen“ nach mehrmonatiger Umbauphase wieder ihre Türen.

