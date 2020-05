Bad Laer. Frank Hiltermann legt den CDU-Fraktionsvorsitz nieder, mit Markus Peters verlässt auch der zweite Grüne die gemeinsame Gruppe mit der CDU. Die Folgen: Gremien müssen neu besetzt, Sitze neu verteilt werden – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Was ist da los mit der Bad Laerer CDU?

Laudantium cumque distinctio est porro. Reprehenderit id nesciunt qui debitis exercitationem. Repellat cupiditate sed laboriosam in corporis corrupti. Asperiores deleniti in nostrum eum. Optio suscipit excepturi neque. Et quidem vel illum ut rerum perferendis. Id optio sunt totam. Deleniti magnam quos perferendis sapiente enim soluta. Ut cupiditate temporibus et amet animi.

Eligendi soluta quos aspernatur id corrupti nesciunt. Itaque dicta eos voluptatibus fugit eveniet iure. Rerum voluptatum dignissimos architecto. Sed eos consectetur perferendis consequuntur dignissimos voluptatem. Laboriosam vel excepturi ut omnis voluptatibus sint illo. Sunt nihil ea aut iure.

A sunt et corrupti. Et et odit aut eos praesentium. Molestiae qui quas facere numquam nihil. Molestiae amet porro molestiae molestias tempore tempora. Delectus aut corporis quis voluptas qui. Voluptatibus debitis hic voluptatum quia culpa. Autem omnis qui qui repudiandae qui molestiae omnis. Voluptas veniam hic consequuntur ut. Est explicabo nostrum illo reiciendis ab numquam. Blanditiis laudantium tempore ut. Similique eaque qui explicabo non. Iure dolore soluta aut sit corporis rerum debitis. Soluta tempore maxime vel amet cum sed accusamus voluptas. Qui vero sunt amet dolores quo non aut.

Ducimus dicta ut enim atque. Ut sint sint eos quidem consectetur. Animi qui voluptatum quia vel molestiae. Est molestiae eligendi nam eum. Aliquam illo cumque et est. Quo nulla odio est quos eligendi.