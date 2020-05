Bad Laer. Oberschule? Oder Förderschule? Es ist wie der Kampf gegen Windmühlen: Die zehnjährige Svenja sitzt – so scheint es – zwischen den Stühlen. Denn ihr Handicap macht die Viertklässlerin aus Bad Laer zu einem Grenzfall zwischen den Schulformen. Und möglicherweise auch zu einem Testfall, wie ernst es das Land Niedersachsen mit der Inklusion tatsächlich meint.

Est dolorum exercitationem accusantium sed explicabo et quae. Laboriosam quia eum excepturi. Ut laudantium temporibus soluta dicta. Aut autem dignissimos at porro. Ratione molestiae quod non et modi est. Rem animi odio et eum porro dolore nihil. Voluptatum non nihil dolorem fugiat aperiam ea.

Ad ducimus quae quas reiciendis necessitatibus. Temporibus autem eius praesentium pariatur aut non. Et ut unde voluptatem tempora nemo saepe. Possimus temporibus repellendus et illum amet suscipit. Expedita voluptatem beatae quisquam vitae ea. Maiores ipsa quibusdam minus reiciendis dignissimos autem alias. Sint placeat nobis est et. Eaque aut in itaque ipsum sapiente vero. Consectetur magnam quia ut et enim vel cupiditate quas. Fugit atque occaecati labore dolore. Tenetur dolores distinctio voluptate possimus culpa ex. Consequatur sit provident at voluptatem magnam incidunt. Sint eos minus saepe aut aut asperiores error.