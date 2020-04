Bad Laer. Am 3. April 1945 endete in Bad Laer der Zweite Weltkrieg - bei einer Flasche Schnaps und trotz eines zum Widerstand entschlossenen Parteigenossen. Was sich mit 75 Jahren Abstand ein wenig skurril liest, war damals eine Frage auf Leben und Tod: Denn wer zu spät oder zu früh kapitulierte, konnte das mit dem Leben bezahlen. Glandorf und Bad Rothenfelde waren schon am Tag zuvor besetzt worden.

