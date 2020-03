Bad Laer. Am Ende ging es schneller als erwartet: Die vor einer Woche begonnenen Nachbesserungsarbeiten an den Pflasterfugen im Bad Laerer Ortskern sind abgeschlossen, die Straßensperrungen wurden aufgehoben. Die Bitte des Bürgermeisters an die Anlieger, nicht vorschnell zum Besen zu greifen, gilt aber weiter: Die Fugenmasse muss noch ein paar Tage auf dem Pflaster liegen bleiben.

