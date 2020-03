Bad Laer . Den Traumberuf zu finden, ist nicht immer einfach. Um Schüler in ihrem beruflichen Orientierungsprozess zu unterstützen, hat die Bad Laerer Geschwister-Scholl-Oberschule nun einen Berufsorientierungstag veranstaltet.

Wie aus einer Pressemitteilung des Landkreises Osnabrück hervorgeht, stellten 24 regionale Unternehmen den Achtklässlern anhand von typischen Arbeitsproben ihre Ausbildungsberufe und ihr Unternehmen vor. Die Schüler konnten aus rund 40 Ausbildungsberufen ihre Favoriten auswählen und dann ihre Neigungen und Fähigkeiten austesten. So eroberten interessierte Jugendliche die Welten des Maschinenbaus und der Elektronik. Andere erfuhren vieles über die Karrierechancen in der Gastronomie oder sammelten erste Erfahrungen in Berufen des Gesundheitsbereiches. Stichwort: Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Berufswelt begreifbar machen

„Die intensive Vorbereitung des Tages und der hervorragende Einsatz der zahlreichen Azubis an den Praxisstationen der Betriebe ist sowohl bei unseren Schülerinnen und Schülern, als auch bei ihren Eltern sehr gut angekommen“, wird Mareike Himmelreich, Fachkoordinatorin Berufsorientierung, in der Mitteilung zitiert.

Organisiert wurde die Veranstaltung von Himmelreich und Schulsozialarbeiterin Karin Bischof. Die Netzwerkarbeit mit den Betrieben leistete die Servicestelle Schule-Wirtschaft der Maßarbeit. Ebenfalls unterstützt wurde der Berufsorientierungstag von der „Jugendberufsagentur in der Schule“, in der die Ausbildungslotsen der Maßarbeit und die Berufsberatung der Arbeitsagentur Osnabrück ihre Angebote bündeln.