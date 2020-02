Der Rat in Bad Laer wird wachsen CC-Editor öffnen

Gruppenbild mit Bürgermeister nach der Wahl 2016: 2021 könnte eng werden auf der Treppe, dann wird der Rat neben dem Bürgermeister 24 Mitglieder haben. Foto: Archiv/Egmont Seiler

Bad Laer. Wie groß soll der nächste Bad Laerer Rat sein? Obwohl die Mehrheit im Rat am Donnerstag für 20 Mitglieder plus Bürgermeister gestimmt hat, wird der im Herbst 2021 zu wählende Rat um vier Mitglieder wachsen. Wie sowas geht? Die Erklärung liegt in der niedersächsischen Kommunalverfassung begründet.