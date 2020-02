Am Weltvorlesetag haben Schüler der Geschwister-Scholl-Oberschule die Pflegeeinrichtung St. Antonius besucht. Foto: Petra Ropers

Bad Laer. In der Tageszeitung finden sich viele Nachrichten zum Thema Ernährung. Diese Erfahrung machten junge Leute der Geschwister-Scholl-Oberschule in Bad Laer, die in zwei Fächern intensiv die Neue OZ unter die Lupe nahmen.