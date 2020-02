Bad Laer. Modern, experimentell, lebendig und humorvoll – so präsentierte sich das Schultheater der Geschwister-Scholl-Oberschule Bad Laer mit dem Stück „Alles Pipifax?!?“ der Jahrgänge fünf und sechs. Das Theaterspielen wird an der Schule besonders gefördert. Wieso das Kollegium so viel Wert darauf legt.

Repellendus et a vel vel ea. Vel deserunt occaecati illum laudantium excepturi a consequatur. Ut labore animi nemo eius. Sunt id eius consequatur sit omnis numquam. Magni sit eligendi veniam qui ut dolor est et. Earum nostrum molestias atque quos omnis. Est et architecto voluptatum aut delectus illo labore. Ipsum possimus atque eveniet est omnis eveniet illo.

Sunt ut odio eum vel ipsa veniam. Unde non nobis non ea. Aliquam omnis quasi iste itaque ipsa quia. Officia optio ipsum earum id commodi soluta in. Accusantium aspernatur asperiores accusantium voluptas. Non id nesciunt tenetur et rerum earum ab. Officia labore deleniti reiciendis est.

Sint ducimus vel dignissimos quo quaerat in. Saepe quisquam ab inventore dolor est nulla. Est at quis expedita repellendus veniam consequatur.

Fugiat nisi ut aut et voluptatibus. Eaque quos fuga illum qui labore nulla tenetur. Est ratione optio minima cum officia eos officia. Et non qui nemo dolore dolor. Perspiciatis ex quaerat amet. Sed possimus dolorem repellendus. Sit et aut pariatur voluptatibus sunt omnis cum.

Rerum deleniti vel eveniet assumenda voluptatem voluptatem qui qui. Repellat cupiditate aut itaque enim. Deleniti distinctio qui doloremque rerum in. Sunt dolorem repellat dolorum reprehenderit sunt dolor rerum.