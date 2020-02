Bad Laer. Die Mitglieder des Bad Laerer Bau- und Umweltausschusses haben in Sachen Photovoltaik-Anlage auf der Geschwister-Scholl-Schule den nächsten Schritt getan. Die Errichtung soll nun weiter vorbereitet und ausgeschrieben werden. Inzwischen hat auch der Verwaltungsausschuss grünes Licht gegeben.

