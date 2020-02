Salzbachschule in Bad Laer: Betreuungsangebot auch am Montag? CC-Editor öffnen

Die Grundschule am Salzbach will ihr Betreuungsangebot erweitern. Foto: Frank Wiebrock

Bad Laer. Wie viel Nachmittagsbetreuung brauchen die Grundschüler beziehungsweise deren Eltern in Bad Laer? Derzeit bietet die Grundschule am Salzbach an drei Tagen eine offene Ganztagsbetreuung an. Nun soll ein vierter Tag hinzukommen.