Warten auf den Neustart: Noch ist der Jugendtreff - meist - geschlossen, drinnen laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung. Foto: Frank Wiebrock

Bad Laer. Zwar ist der Jugendtreff an der Wilhelmstraße noch geschlossen, die „Neuen“ vom Kinderhaus Wittlager Land sind aber schon in vielen Bereichen aktiv. Im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport zogen jetzt Saskia Kreyenhagen und Robin Herzberg eine erste Bilanz ihrer Arbeit. Zum 1. Januar hatte die gemeinnützige GmbH die Jugendarbeit in Bad Laer übernommen.