Als 88 Bad Laerer über New Yorks Fifth Avenue marschierten

Ein Festgottesdienst in der St. Patricks Cathedral eröffnet die Feiern zur Steuben-Parade. Die Bad Laerer nahmen ihn vor 25 Jahren zum Anlass für ein offizielles Foto. Foto: BSV Bad Laer

Bad Laer. Vor 25 Jahren marschierten Schützen des BSV Bad Laer bei einem der größten Umzüge im deutsch-amerikanischen Festkalender über die Fifth Avenue in New York. Jetzt sind sie erneut bei der Steuben-Parade dabei – und laden Interessierte ein, das eindrucksvolle Ereignis mit ihnen zu erleben. Ein Blick in die Vergangenheit.