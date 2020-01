Baumarbeiten an der Bielefelder Straße in Bad Laer CC-Editor öffnen

Parken verboten: Am Montag werden in Bad Laer an der Bielefelder Straße die Baumkronen geprüft. Foto: Frank Wiebrock

Bad Laer . An der Bielefelder Straße in Bad Laer sind am Freitag vom Bauhof Parkverbotsschilder aufgestellt worden. Am Montag, 20. Januar, werden dort die Baumkronen geprüft.