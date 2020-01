Bad Laer. Sie schenken Sterbenden ihre Zeit und sind eine Stütze für die Angehörigen: Seit einem Jahr begleiten die Ehrenamtlichen des Hospizvereins „Lebensfreude“ Menschen in Bad Laer durch schwere Stunden, Tage, Wochen. Eine Spende über 1220 Euro erhielten sie jetzt über den Salzbachchor.

