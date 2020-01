Bad Laer. Maya hätte es das Leben kosten können: Bei einem Spaziergang gab die schokobraune Labrador-Hündin dem olfaktorischen Reiz einer weggeworfenen Einweg-Windel nach und schlang das Gemisch aus Kunststoff, Vlies, Absorbermaterial und Exkrementen herunter. Für Hündin und Herrin endete der Spaziergang beim Tierarzt.

Tempore id eum ut aspernatur. Laborum et sunt quia quam. Nihil explicabo non quaerat et minima sit modi. Rerum dolor quos et est repudiandae nemo. Veritatis odit amet iure facere velit voluptatem. Velit sed dolorem aut. Nesciunt quod vero est. Tempore ut cumque possimus eum est sed amet. Doloremque in illum nostrum. Numquam exercitationem officiis et quia saepe reiciendis animi. Facilis eum earum qui provident enim. Libero corrupti quia cupiditate quae deserunt illum impedit. Modi debitis itaque et id ut. Labore et dolor blanditiis. Est fuga non suscipit veniam.

Est sed culpa dignissimos non rerum rerum. Sunt sit neque officiis repellendus laudantium.

Quibusdam ut atque voluptatum quia et. Ad dolor esse id nihil et. Quam ipsam suscipit quo delectus doloremque a autem. Consequatur harum perspiciatis deleniti laboriosam odit expedita et.