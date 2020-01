Bad Laer. Bei einem Verkehrsunfall in Bad Laer sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden.

Am Montagabend fuhr laut einer Pressemitteilung der Polizei ein 19-jähriger Versmolder mit seinem Fiat die Versmolder Straße in Richtung Süden. Im Verlauf seiner Fahrt geriet er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn. Sein Fahrzeug prallte nach Angaben der Polizei gegen einen Straßenbaum und wurde anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Ein 47-jähriger Bad Iburger, welcher mit seinem VW in gleicher Richtung unterwegs war, stieß anschließend mit dem Fahrzeug des 19-Jährigen zusammen.

Kollision mit anderem Auto

Durch diesen Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierten mit einem dort haltenden Auto, das die Versmolder Straße in Richtung Norden befahren hat und auf das Unfallgeschehen aufmerksam wurde.

Bei dem Unfall wurden der 19-jährige Versmolder schwer und der 47-jährige Bad Iburger leicht verletzt. Der Fahrer des auf der Gegenfahrbahn stehenden Fahrzeuges blieb unverletzt.

Die Versmolder Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 23.00 Uhr voll gesperrt werden.