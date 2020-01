Die Gemeinde Bad Laer will eine Kennzeichnungspflicht für Katzen auf den Weg bringen. Archivfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Bad Laer. „Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse“, weiß der Volksmund. Aber was machen eigentlich die Katzen ganz genau, wenn sie ausgehen? Und: Wie viele Katzen gibt es in Bad Laer überhaupt? Des Themas will sich die Gemeinde nun verstärkt annehmen – und sich selbst zunächst Rahmenbedingungen dafür schaffen.