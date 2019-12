Bad Laer. Bad Laer geht es einigermaßen gut. Das legen die Zahlen aus dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 nahe. Auch deshalb nimmt die Gemeinde im kommenden Jahr wieder Millionen in die Hand. Ein Überblick über die wichtigsten Ausgaben.

Kämmerer Ulrich Lindhorst stellte dem Gemeinderat das Zahlenwerk für die Gemeinde Bad Laer vor. Und hob in diesem Zuge noch einmal heraus, dass sich alleine die Steuererträge seit 2010 um rund 30 Prozent gesteigert haben. Vor allem die Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass von „einem stabilen Wachstum“ zu sprechen sei.



Der Landkreis hilft

Dass seitens des Landkreises seit 2017 nun Zuweisungen für die Kitas erfolgten, zudem Schulsachkosten übernommen würden und die Kreisumlage abgesenkt wurde „versetzt uns in die Lage, den Ergebnis-Haushalt auszugleichen und notwendige Investitionen zu tätigen“, hob Lindhorst hervor. Auf vermutlich 664.600 Euro wird sich das Jahresergebnis für 2019 belaufen. Geld, das in die Überschuss-Rücklagen fließt. „Mehr als geplant“, kommentierte der Kämmerer.

„Wir haben immer noch eine Handbreit Wasser unterm Kiel“, kommentierte Lindhorst die Zahlen für 2020. Bei einer kalkulierten Steigerung der Erträge um 0,7 Prozent (auf 15,6 Millionen Euro) bei gleichzeitiger Steigerung der Aufwendungen um immerhin 3,2 Prozent (auf insgesamt 15,5 Millionen Euro) rechnet der Finanzexperte der Gemeinde für 2020 mit einem Plus von 99.100 Euro. „Der Haushaltsausgleich wird erreicht“, freute er sich.

Steuersätze bleiben unverändert

Die Realsteuer-Hebesätze sollen dabei unverändert bleiben. Während die Ausgaben für den Bereich Personal wohl um rund 370.000 Euro gegenüber 2019 steigen werden, werden für Zinsen rund 33.000 Euro weniger aufzubringen sein. Einem leicht steigenden Betrag für die Kreisumlage stehen Einsparungen bei der Gewerbesteuer-Umlage gegenüber.

Rund 50.000 Euro mehr sollen im Bereich der Sach- bzw. Dienstleistungen etwa für den Bereich der Jugendarbeit investiert werden. Knapp 8000 Euro mehr stehen für die Straßenbeleuchtung zur Verfügung. Rund 100.000 Euro weniger sind für die Gemeindestraßen vorgesehen. Mit Blick auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen sollen 127.000 Euro weniger eingestellt werden.

Gut 2 Millionen Euro für Investitionen

Im Finanzhaushalt wies Ulrich Lindhorst eine voraussichtliche „Freie Spitze“ – also einen Cash Flow – von 356.600 Euro aus. „DIe „Goldene Haushaltsregel“ werden wir 2020 also erneut erfüllen“, erläuterte er. Diesen Betrag könnte die Gemeinde also nun aus eigenen Mitteln für Investitionen nutzen. Zusammen mit den voraussichtlichen Einzahlungen von rund 1,73 Millionen Euro stünden also mehr als 2 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung.

Rund 1 Million Euro fließen dabei alleine in die Baumaßnahmen rund um die Sporthalle. Rund 290.000 Euro wurden für Baumaßnahmen an der Grundschule sowie der Geschwister-Scholl-Oberschule eingesetzt, inklusive der Umsetzung des „Digitalpaktes Schulen“. .

Zwar ist Bad Laer noch längst nicht schuldenfrei, denn es stehen immer noch 13,5 Millionen Euro an Verbindlichkeiten zu Buche. Aber: Verglichen mit 2015 (17,2 Millionen Euro) „haben wir die Schulden um gut ein Viertel reduziert“, so Lindhorst. „Uns sollten bei den Haushaltsberatungen keine Hürden im Wege stehen“, blickte der Kämmerer zuversichtlich ins kommende Jahr.

Der Rat verabschiedete den Haushalt einstimmig.