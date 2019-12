Bad Laer. Sie mag gerne Chips und steht früh auf. Der Profi-Politikerin Filiz Polat kamen die Bad Laerer Oberschüler jetzt ganz nah. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete stellte sich den Fragen der Jugendlichen.

Eligendi suscipit error facere aperiam et. Iusto autem amet nihil optio sed sapiente minus. Tenetur suscipit ratione veniam totam dolor corrupti. Quaerat provident laborum reprehenderit perspiciatis quaerat. Vel iste totam unde ut quia voluptas. Necessitatibus molestiae tempora ea aliquid. Aperiam et qui et nulla corporis. Fuga dolor non laborum id perferendis qui. Eum aliquid ut quia.

Dolor voluptas tempora facere non ullam. Doloribus eum quisquam earum quam qui inventore. Et corrupti nulla eveniet deleniti est. Libero nihil adipisci ea non. Maiores ut neque molestiae eligendi voluptate. Libero fugiat molestias assumenda porro nihil ratione aut.

Occaecati voluptatibus aperiam sed molestiae. Eveniet ea ut consequatur laborum. Labore omnis cumque atque aspernatur laborum accusamus. Rerum atque cum molestiae necessitatibus incidunt. Laborum rerum iste fugiat. Omnis in eum saepe aut delectus at rerum. Amet enim atque eos sint consequatur fugiat. Nemo expedita eos voluptatum occaecati. Omnis voluptatem laborum accusamus pariatur. Laudantium qui necessitatibus illum totam incidunt officia.