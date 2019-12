Der Jibi-Markt an der Bielefelder Straße steht seit Jahren leer: Jetzt tut sich etwas auf dem Grundstück. Foto: Achim Köpp

Bad Laer. Der Unterstand für die Einkaufswagen ist schon lange verwaist, auf dem Parkplatz und am Gebäuderand erobert sich allmählich das Grün den Platz zurück. Nur ein rotblauer Streifen um das weiß getünchte Gebäude erinnert noch daran, dass es an der Straße Am Blomberg in Bad Laer mal einen Jibi-Markt war. Das ist Jahre her, dass Gebäude steht leer, die Fläche blieb ungenutzt. Jetzt tut sich jetzt etwas auf dem Grundstück.