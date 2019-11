Bad Laer. 80 Einsätze im vergangenen Jahr, insgesamt um die 6000 geleistete Dienststunden: Die rund 50 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laer haben 2018 jede Menge Arbeit für das Gemeinwohl geleistet. Wie jedes Jahr. Jetzt sagt die Gemeinde auf ihre Art „Danke“.

