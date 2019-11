Bad Laer . Heute feiert Friedrich Holtmeyer aus Bad Laer seinen 100. Geburtstag. So alt zu werden, damit habe er nicht gerechnet, erklärt der Jubilar. Auch heute noch unternimmt er gern Touren mit dem Elektromobil durch Westerwiede, das seit 70 Jahren seine Heimat ist.

