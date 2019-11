Was beim Treffpunkt Advent in Bad Laer geboten wird CC-Editor öffnen

Der Treffpunkt Advent im Bad Laerer Ortskern lädt im nunmehr dritten Jahr zum Klönen und Konsumieren ein. Foto: Beate Schwöppe

Bad Laer. Vor zwei Jahren wurde in Bad Laer der Treffpunkt Advent aus der Taufe gehoben. Am Paulbrink luden Buden zum Klönen, Essen und Trinken ein. Der große Erfolg damals machte aus einem einmaligen Event den Beginn einer Tradition. Was ab dem kommenden Wochenende im Bad Laerer Ortskern los ist.