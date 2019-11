Bad Laer. Auf der Iburger Straße im Bad Laerer Ortsteil Westerwiede hat sich am Sonntag gegen 15.40 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Personen schwer verletzt. Zwei Autos waren beteiligt.

Autem hic quibusdam nisi et hic in. Sunt aut eum odit perferendis. Sapiente saepe et veritatis ratione iusto natus. Et laboriosam et in doloribus.

Enim suscipit quo dolores qui et. Fuga velit est voluptate. Illum voluptas quisquam molestiae aperiam ducimus quis.

Impedit non et aut animi rem. Et fuga sit facilis. Et libero qui asperiores culpa.