Das Jugendzentrum "Vil-Laer": In Zukunft soll mehr auf aufsuchende Jugendarbeit gesetzt werden. Archivfoto: Marius Paul

Bad Laer. Zum 1. Januar übernimmt das Kinderhaus Wittlager Land die offene Jugendarbeit in Bad Laer. Die gemeinnützige GmbH tritt damit die Nachfolge des Westfälischen Kinderdorfes Niedersachsen an. Mit dem Wechsel wird auch an den Stellschrauben der Jugendarbeit gedreht, werden die Parameter nachjustiert.