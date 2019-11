Blutige Auseinandersetzung bei Motorradtreff in Bad Laer CC-Editor öffnen

Foto: Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Bei einem Motorradtreff am Ehrenmal in Bad Laer ist es am Samstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen, bei der Messer oder spitze Gegenstände zum Einsatz kamen.