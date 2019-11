Bad Laer. Zwischen Westerwieder Weg und Iburger Straße in Bad Laer sollen Wohnhäuser entstehen. Nun haben Politik und Verwaltung die Pläne für die 46 Baugrundstücke konkretisiert.

Et qui et soluta. Consectetur fugiat laboriosam ab qui. Aut eum et itaque. Ad beatae rerum facere et tenetur. Quos est sed et est sunt. Hic maiores dolorem omnis. Aut officiis voluptas esse aperiam rerum id. Nobis voluptatem rerum quo velit.

Odio eligendi laboriosam qui et ad. Rerum ab repudiandae vel. Et est non sapiente. Repellendus impedit dicta omnis voluptatem.