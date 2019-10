Bad Laer. Mit Bodenschwellen sollen Raser im Bereich des Schulzentrums ausgebremst werden. Diese vorerst testweise Lösung wurde nach Angaben der Gemeinde Bad Laer im regen Austausch zwischen Elternrat der Grundschule und der Gemeindeverwaltung erarbeitet.

Langfristig soll eine Planung zur Umgestaltung des Geländes erfolgen, schon jetzt sollen zunächst die neuen Bodenschwellen mehr Sicherheit für die Schul- und Kindergartenkinder gewährleisten. Die geschwindigkeitsverringernden Elemente wurden in dieser Woche in der Tempo-30-Zone an der Glandorfer Straße installiert.

Sandra Steinkamp und Marion Witte, Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Elternrates in der Grundschule am Salzbach, haben sich für die Verkehrsberuhigung eingesetzt: „Wir freuen uns sehr, dass die Gemeinde handelt“, wird Steinkamp in einer Pressemitteilung der Gemeinde zitiert, Für beide sei das gezeigte Engagement der Gemeinde ein schöner Abschluss ihrer Tätigkeit im Vorsitz.

Parkplatz besser einsehbar

Schon länger wurden mögliche Gefahrensituationen im Bereich der Schuleinrichtungen durch zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer innerhalb der Elternschaft diskutiert. „Die Herausforderung besteht darin, dass in diesem Teilstück der Glandorfer Straße gleich drei durch Kinder stark frequentierte Bereiche bestehen, die sich auf wenigen Metern treffen“, so Bürgermeister Tobias Avermann zum Testlauf. „Durch die Platzierung der Schwellen erhoffen wir uns eine deutliche Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit. So soll sowohl im Bereich des Parkplatzes als auch an dem Fußgängerüberweg eine sichere Querung der Straße ermöglicht werden“, erläuterte Daniel Burghard, Leiter des Fachbereiches Ordnung und Soziales.

Ergänzend wird die Einsehbarkeit des angrenzenden Parkplatzes verbessert. Zudem werde man diesen Teilbereich der Glandorfer Straße im kommenden Jahr von einem Verkehrsplaner begutachten lassen. „Sollten sich hier noch weitere Erkenntnisse ergeben, sind wir flexibel. Die installierten Bodenschwellen sind mobil und können gegebenenfalls versetzt werden“, weiß der Fachbereichsleiter zu berichten.