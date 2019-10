Mit ihrem rollenden Fußballplatz jagte die Kiste der Eintracht Remsede, gesteuert von Martin Schönebeck, uneinholbar zum Sieg. Foto: Petra Ropers

Bad Laer. Ambitionierte Rennfahrer in coolen Kisten maßen sich in einem Wettkampf mit hohem Spaßfaktor: Das erste Seifenkistenrennen in Remsede lockte am Kirmeswochenende kleine und große Fans in Scharen an die Strecke.