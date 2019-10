Sanierungsarbeiten am Fleeth- und Kirchweg in Bad Laer CC-Editor öffnen

Am Fleethweg sind für den Oktober Sanierungsarbeiten zur Verbesserung der Fahrbahnqualität geplant. Foto: Gemeinde Bad Laer

Bad Laer. Anfang Oktober stehen in Bad Laer Sanierungsarbeiten im Bereich des Fleethweges und des Radweges am Kirchweg in Müschen an. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.