Bad Laer. Seit 2013 findet jedes Jahr im September ein Straßenfest in Bad Laer im Hainbuchenweg, Ortsteil Westerwiede, statt. Im vergangenen Jahr entstand die Idee einer Fahne mit eigenem Wappen für Westerwiede zu entwickeln. Jetzt wurde sie gehisst.

