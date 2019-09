Sanierungsarbeiten in Bad Laerer Turnhalle beginnen am Montag CC-Editor öffnen

Unerwartet rasch beginnen jetzt die Arbeiten an Bad Laerer Turnhallentrakt. Foto: Frank Wiebrock

Bad Laer. In der Ratsitzung am 3. September war es noch mal inteniv diskutiert geworden, keine zwei Wochen später geht es nun los: Am Montag beginnen die ersten Arbeiten zur der Alten Turnhalle und insbesondere der Umbau des Umkleide- und Sanitärtrakts. Ein Nebeneffekt: die Alte Turnhalle steht ab Montag vorrübergehend nicht für den Sportbetrieb zur Verfügung.