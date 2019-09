Wie das Ordnungsamt in Bad Laer für Ruhe und Ordnung sorgen will CC-Editor öffnen

Problemzone: Der Kurpark Bad Laer. Foto/Archiv: Gert Westdörp

Bad Laer. Der Pullover, den Ordnungsamtsleiter Daniel Burghard hochhält, erinnert nicht von ungefähr an eine Polizeiuniform. Nur, dass über der Brusttasche „Ordnungsamt“ eingestickt ist. Mit zunächst fünf Mitarbeitern – bislang ausschließlich Männer - soll der Ordnungsaußendienst für das sorgen, was der Name impliziert: Ordnung. Und Ruhe. Im der jüngsten Ratssitzung informierte Burghard über den aktuellen Stand.