Was darf die Offene Jugendarbeit in Bad Laer kosten? CC-Editor öffnen

Nur ein Baustein: Das Jugendzentrum "Vil-Laer." In Zukunft soll mehr auf aufsuchende Jugendarbeit gesetzt werden. Aber das kostet ... Archivfoto: Marius Paul

Bad Laer. Was darf Offene Jugendarbeit kosten? Und: Wer soll diese Kosten tragen? Die Bad Laerer Ratsmitglieder haben in dieser Hinsicht noch Klärungsbedarf: Die Auftragsvergabe zur „Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Bad Laer“ wurde in der jüngsten Ratssitzung von der Tagesordnung genommen. Rund 130.000 Euro Eigenmittel hätte die Gemeinde nach der Vorlage in die Jugendarbeit investiert müssen – pro Jahr. Eine Entscheidung soll jetzt Ende des Monats fallen.