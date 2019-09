Die Haltestelle Heimsath an der Bad Iburger Straße. Foto: Frank Wiebrock

Bad Laer. Einstimmig hat der Rat der Gemeinde Bad Laer in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für Wartehäuschen an den Haltestellen „Geise“ an der Remseder Straße und „Heimsath“ an der Iburger Straße gegeben. Letztere wird zudem mit einer Solarbeleuchtung ausgestattet. Zwei Ratsmitglieder enthielten sich.