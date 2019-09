Bad Laer. Ein modernes Leistungszentrum für den Schießsport baut aktuell der Bürgerschützenverein Bad Laer an sein Vereinsheim auf Blombergs Höhen an. Nun steht der Rohbau und der Verein feierte Richtfest.

