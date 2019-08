Bad Laer. In diesem Jahr lädt die Remseder Kirmes, die am 5. und 6. Oktober stattfindet, erstmalig zum großen Seifenkistenrennen ein. Anmeldungen für das Event werden bis zum 19. September entgegengenommen.

Am Sonntag, 6. Oktober, liefern sich zum ersten Mal in der Geschichte der Remseder Kirmes individuell gestaltete Seifenkisten ein Kräftemessen. Ab 10 Uhr finden sich die Teilnehmer im Festzelt ein, Die technische Abnahme der Fahrzeuge findet ab 10.30 Uhr statt, Das eigentliche Rennen beginnt um 12 Uhr, die Siegerehrung ist gegen 15.30 Uhr geplant. Bereits am Freitag können Teilnehmer ab 16 Uhr bei einem freiwilliges Probetraining für die Rennstrecke kennen lernen

Fahrer und Teams können sich unter eltinfo@t-online.de bewerben. Ob Schulklasse, Kollegen oder Freundeskreise – alle interessierten Piloten sind willkommen.

Das Anmeldeformular und das Programm des Seifenkistenrennens können auf der Internetseite der Gemeinde unter www.bad-laer.de im Veranstaltungskalender eingesehen werden.