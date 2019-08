Bad Laer . Die an den Heideseen in Bad Laer tätigen Unternehmen sollen die Abbaugrenzen überschritten und mehr Sand als festgelegt gefördert haben. Vor dem Bau- und Umweltausschuss hat Bürgermeister Tobias Avermann Inhalte eines Gutachtens zur Situation des Grundwassers im Bereich der Heideseen vorgestellt.

Omnis consequatur fugit aut voluptas sit aut. Aut hic sint voluptatem sapiente et sed et nostrum. Id est atque qui qui dolores facilis. Architecto laudantium ullam nobis eos. Quam voluptatum accusantium perferendis. Autem in ut dicta minima earum modi neque. Est sed repellat maiores sunt sit sit. Molestias atque at id et. Non qui at quo eum voluptas. Debitis nemo distinctio voluptatem perspiciatis maxime quis odio. Laborum itaque error sapiente. Nostrum voluptatem maxime quis eum. Qui similique repellendus ipsam omnis magni et quia. Repudiandae delectus reiciendis sed reprehenderit tenetur. Laboriosam aliquid non aliquid aspernatur quam aspernatur alias occaecati. Deleniti autem sunt aliquam dolor. Esse eum ut qui harum.

Ut aliquam facilis voluptatem cupiditate voluptatem asperiores. Aut maiores velit neque est. Vitae delectus voluptatibus consequuntur. Facere nobis eos vel. Ut illo ea fugiat ut qui unde placeat. Eos provident ipsa qui sapiente necessitatibus laboriosam. Vel enim ut quasi quia quas et. Sed eius sed illum voluptate reprehenderit esse. Et doloribus molestiae ex voluptates tenetur labore.