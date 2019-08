Klosterorganistin fesselt in Bad Laer CC-Editor öffnen

So feinfühlig wie kraftvoll und energiegeladen: Klosterorganistin Sul Bi Yu fesselte in der Kirche Mariae Geburt mit einem kontrastreichen Programm. Foto: Petra Ropers

Bad Laer. Eine klangvolle Premiere feierte am Sonntag die sommerliche Orgelreihe in Bad Laer: Als erste Frau an den Registern der Seifert-Orgel begeisterte Klosterorganistin Sul Bi Yi mit gefühlvoller Zartheit und furioser Virtuosität.