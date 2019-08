Bad Laer. Der Laersche Abend als Auftakt des Bad Laerer Fackelfestes ist am Freitagabend buchstäblich abgesoffen. Gegen 18 Uhr setzte ein Sturzregen ein, der über zwei Stunden anhielt und für Chaos sorgte. Das Floßbootrennen wurde zunächst abgesagt.

Hektisch eilten die Organisatoren, darunter Birgit Schepers vom Kur- und Verkehrsverein, in Gummistiefeln über den tiefenden Festplatz und versuchten zu retten, was zu retten war. Verschiedene Anbieter der Streetfood-Truppe waren mit Hängern und Zelten gekommen und hatten vernichtende Wassereinbrüche zu beklagen. Der Wasserstand des Glockensees war binnen kurzer Zeit um viele Tausend Liter Regenwasser angestiegen und die Absperrwände um den See waren teils umgekippt. Auch die Licht- und Tontechniker hatten einige Ausfälle zu beklagen.



Der Laersche Abend sollte mit dem traditionellen Floßbootrennen beginnen. Neun Mannschaften hatten sich angemeldet, darunter auch einige neue. So wie die Paddelpraktikanten – eine Truppe junger Leute, die ihre Fähigkeiten auf hoher See testen wollten. Geübt hatten sie nicht, waren aber zuversichtlich. „Einige von uns sind schon Kanu gefahren, das muss reichen“, sagten sie lachend.

Neu dabei auch der Thron vom Schützenverein Hardensetten. Sie hatten am Abend zuvor geübt und wussten nun ganz genau, wie es nicht geht. „Wir sind allesamt kopfüber ins Wasser gefallen, das Floß hat sich umgedreht“, berichteten die Majestäten. Aber auch alte Hasen waren dabei – wie die Feuerwehr und der Elferrat der Kolpingfamilie. Darüber hinaus hatten sich noch die Sparstrümpfe der Volksbank, die Westerwieder Wickinger, der Schützenverein Remsede, der Thron der Bad Laerer Schützen und die Landjugend Bad Laer angemeldet.



Der Titelverteidiger, die Männer der Feuerwehr, erschien jedoch erst gar nicht am Festplatz weil man mit voller Mannschaftsstärke damit beschäftigt war, Bad Laerer Keller leer zu pumpen. Auch der Thron des Schützenvereins Bad Laer kam erst nach 22 Uhr, da auch im königlichen Keller „Land unter“ herrschte. Ebenso ließen die Wickinger auf sich warten. DJ Gerd Holkenbrink hielt die überschaubare Schar von rund 200 Gästen derweil bei Laune und versprach, dass zumindest der Preis für die schönsten Kostüme vergeben werden wird.

Die Entscheidung darüber verzögerte sich allerdings um mehr fast zwei Stunden, da das Jurymitglied Tobias Avermann, Bürgermeister von Bad Laer, durch die Gemeinde kreiste und nachschaute, wie es der Kläranlage und dem Freibad geht. Schließlich fand die Prämierung statt und der Preis ging an den Thron von Hardensetten. Die Männer waren als Muskelprotze in wattierten Anzügen gekommen. Auf Bitten der übrigen Mannschaften fand das Rennen nach Einbruch der Dunkelheit und nach Nachlassen des Regens doch noch statt. Sechs Mannschaften trauten sich aufs Wasser und paddelten um den Sieg. Die Landjugend Bad Laer schaffte die Strecke in der Rekordzeit von 5,11 Minuten.



Am Samstag soll es trocken bleiben und das Fackelfest beginnt bereits um 13 Uhr mit Kleinkunst auf der Beachbühne. Die wurde in diesem Jahr erstmals installiert und steht auf einem nachgebauten Strand mit viel Sand und bunten Liegestühlen. Um 18.30 Uhr beginnt das Abendprogramm mit verschiedenen Tanzgruppen und einer Feuershow auf der Seebühne und auch auf der Beach-Bühne. Um 22.15 soll das große Feuerwerk abgeschossen werden, um das es wegen der Trockenheit in den vergangenen Tagen eine Menge Diskussionen gab. „Darüber brauchen wir uns ja jetzt nicht mehr so viele Gedanken machen“, sagte Birgit Schepers.