Bad Laer. „Geschichten, die das Leben schrieb“ heißt das Buch von Uwe-Kersten Uecker, aus dem der Autor nun im Haus des Gastes las. Es sind Geschichten, in denen sich die meisten Gäste wiederfinden konnten.

Im Leben von Uwe-Kersten Uecker ist viel passiert. 2013 erkrankte er an Leukämie. Nicht ohne Grund gehen sämtliche Erlöse aus seinem Buch an den Verein Leukin mit Sitz im ostfriesischen Ostrhauderfehn im Landkreis Leer, der Typisierungen potentieller Stammzellenspender durchführt. „Rund 10.000 Euro konnte ich bisher an den Verein übergeben“, sagt Uecker.



Der 58-Jährige lebt mit seiner Krankheit und spricht offen über sie. Er führt ein aktives und bewegtes Leben. Als Dorfsheriff von Ostercappeln kümmert er sich um Recht und Ordnung, als Musiker in einer Band lebt er seine Leidenschaft zum Hardrock aus. In seinem Buch kommt die Krankheit aber nicht vor – was ein Blick auf die Bühne sofort verrät.

Uecker nahm Platz in seinem mobilen Wohnzimmer aus den 1960er Jahren. Eine Zeit, in der er noch klein war. Ein alter Ledersessel, eine noch ältere Stehlampe und Schwarz-weiß-Fotos verraten, dass es in seinem Buch vorwiegend um Kindheitserinnerungen geht. „Alle Personen in dem Buch gibt oder gab es in meinem Leben“, sagt er zu Beginn der Lesung. Der kleine Junge, von dem die Rede ist, ist er selbst.

So erzählt Uecker unter anderem von einem Weihnachtsfest 1968, als der Schnee zwei Meter hoch lag. Lebendig beschreibt er die damaligen Gegebenheiten wie dem Ölofen in der Stube, der mittels Ölkanne aufgefüllt werden musste. Oder das hochmoderne Fernsehgerät mit Schwarz-weiß-Bildern, in dem die Kinder Serien wie „Flipper“, „Tarzan“, „Lassie“ oder „Daktari“ schauten. Die Bakelitschalter und die Überputzkabel an der Wand zauberten den Gästen ebenso ein Lächeln ins Gesicht wie der traditionelle Gänsebraten und das Lametta, das nach Weihnachten sorgsam geglättet und für das kommende Weihnachtsfest verpackt wurde.

Das zustimmende Nicken der Gäste zeigt dem Autor, dass die Geschichten aus seinem Leben eben auch Geschichten aus vielen anderen Leben sind. Und so ging es weiter von Fahrten mit dem cremeweißen Opel Kadett B über Spaziergänge im Wald bis hin zu in Gedichten verfasste Liebeserklärungen an Menschen aus Ueckers Leben. Dazwischen mischten sich aber auch nachdenkliche Momente, wie beispielsweise ein Lied von Reinhard Mey, in dem es heißt „Lass uns den Sommertag heut‘ glücklich leben, wie viele Sommer mag es noch geben?“

Dann wurde deutlich, dass auf der Bühne jemand ist, der sich nicht nur mit dem Leben, sondern auch mit dem Tod auseinandersetzt und das Leben eben nicht als selbstverständlich betrachtet. Ueckers Dankbarkeit für das Geschenk des Hierseins ist in und zwischen den Zeilen zu lesen – und das ist vielleicht auch das Ziel des Autors. In einem Gedicht fordert er die Zuhörer sogar dazu auf, seine Brille zu nehmen und durch seine Augen zu sehen.

2014 begann der gebürtige Bramscher zu schreiben und natürlich hat er auch seine Krebsdiagnose so verarbeitet. Sie findet sich in einem zweiten Büchlein mit dem Titel »Fight against cancer. And win!“In fünf Kurzgeschichten erzählt der 58-Jährige seine Erlebnisse von der Diagnose an. Die Erkrankung ist zweifellos auch eine Geschichte, die das Leben schrieb. Aber eben nicht jedes Leben - sondern das von Uwe-Kersten Uecker.