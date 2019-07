Bad Laer. Unter der Presspappe lauerte das Grauen: Als im Juli 2009 die Abdeckungen in der damals rund 40 Jahre alten Haupt- und Realschule Bad Laer entfernt wurden, traten erschreckende Baumängel ans Tageslicht. Da, wo eigentlich Beton hätte sein müssen, lag die Armierung frei und tat das, was freiliegender Baustahl nun mal so tut: rosten. Der Befund war ein Alptraum für Behörden und ein Traum für alle Schüler: Einsturzgefahr! Zehn Jahre ist das jetzt her.

