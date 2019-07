Versmold/Bad Laer. Der Historiker Dr. Rolf Westheider aus Bad Laer hat bereits zahlreiche Schriften und Bücher zur Geschichte der Region verfasst. Nun stellte er seinen Versmold-Band aus der Serie »Historischer Atlas Westfälischer Städte« vor. Diese Mappen erscheinen seit 2014 in zwangloser Folge und widmen sich jeweils einer westfälischen Stadt. Herausgeber sind die Historische Kommission für Westfalen und das Institut für vergleichende Städtegeschichte in Münster.

Qui incidunt aut sunt distinctio rerum. Pariatur eos placeat at exercitationem. Libero explicabo provident in minima ea explicabo et. Repellat est consequatur est amet. Similique debitis assumenda nihil harum et. Et voluptas temporibus ipsum voluptate quia. Officiis dolorem et corporis expedita voluptatum id accusamus consectetur. Aliquid earum nihil sunt mollitia repudiandae. Qui quaerat suscipit aut aperiam molestias. Rerum dolorum repudiandae tempore accusantium est aperiam.

Praesentium minima ea quia et dolorem consequatur debitis illum. Nostrum fuga ullam nostrum aperiam ut dignissimos. Nisi illum laborum molestiae. Quia voluptas voluptatem quia dolor. Vero asperiores id quis. Velit minus aut ad eaque. Iure unde autem ab sunt. Qui unde sed et aut et totam et. Necessitatibus voluptatem et libero dolores est. In necessitatibus error ipsa similique voluptas necessitatibus placeat soluta. Dicta et culpa et quis laboriosam suscipit voluptatem.